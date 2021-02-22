В Украине работают над новой системой пригородных поездов City Express. Проект призван ликвидировать проблему пробок, повысить качество пригородного сообщения и облегчить жизнь жителям больших городов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

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По словам разработчиков, City Express – это украинский прототип транспортных систем RER, S-Bahn, Chicago Metra.

Это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах,

– отметил президент.

Система пригородных электричек City Express / Схема Укрзализныця

Концепция проекта уже разрабатывается для Харькова и Днепра. Зеленский добавил, что сейчас местные власти Киева ведут переговоры с потенциальными партнерами.

"Проект способен решить целый ряд проблем циркулярного путешествия по городу (в частности некоторые остановки, которых не хватает городской электричке Киева, например) и в основные города-сателлиты", – считает заместитель директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александр Шевченко.