В Украине запускают проект современных пригородных поездов City Express: детали
В Украине работают над новой системой пригородных поездов City Express. Проект призван ликвидировать проблему пробок, повысить качество пригородного сообщения и облегчить жизнь жителям больших городов.
Источник:Укринформ
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".
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По словам разработчиков, City Express – это украинский прототип транспортных систем RER, S-Bahn, Chicago Metra.
Это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах,
– отметил президент.
Система пригородных электричек City Express / Схема Укрзализныця
"Проект способен решить целый ряд проблем циркулярного путешествия по городу (в частности некоторые остановки, которых не хватает городской электричке Киева, например) и в основные города-сателлиты", – считает заместитель директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" по коммуникациям и клиентскому маркетингу Александр Шевченко.
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