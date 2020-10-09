Рятуючи ліси: в Україні запустили систему, яка допоможе зупинити вирубки та пожежі
Нещодавно у Києві представили інноваційну систему моніторингу DeepForest. Вона покликана контролювати вирубку лісів в режимі онлайн шляхом аналізу даних, отриманих з супутників.
Чому це важливо?
DeepForest – розробка Інституту космічних досліджень НАН України у партнерстві з ДКА України та ГО "Центр Моніторингу Влади", пише Українське радіо.
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Творці проєкту зазначають, що супутникова система допоможе контролювати кількість зниклих дерев з лісової карти України та підтримувати пожежну безпеку в лісах.
Ба більше, у Держлісагенстві заявили, що володіють інформацією лише про 73 відсотки українських лісів, а облік востаннє проводився у 1996 році.
Лісові пожежі / unsplash
Система допоможе державним контролюючим органам, правоохоронним структурам, працівникам лісового господарства та громадським екоактивістам зробити свій внесок у збереження довкілля.
Думка експерта
Я впевнений, що деякою мірою такі проєкти допомагають зберегти ліси. Це є наступний еволюційний крок у подоланні "чорних" лісорубів. Це крок до промислової політики. Варто згадати Австрію, хоча країна давно подолала цю біду, але все ж "чорні" лісоруби довгі роки знищували найцінніші породи. Можемо звернути увагу на Польщу, яка має таку ж лісистість, як у нас, але більш потужний економічний ефект, – відзначає голова правління Центру розвитку ринкової економіки Ігор Гужва.
Нагадаємо, нещодавно в Україні презентували пілотний проєкт "Ліс у смартфоні" – поєднання електронного реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти вирубок.
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