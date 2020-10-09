Недавно в Киеве представили инновационную систему мониторинга DeepForest. Она призвана контролировать вырубку лесов в режиме онлайн путем анализа данных, полученных со спутников.

Почему это важно?

DeepForest – разработка Института космических исследований НАН Украины в партнерстве с ГКА Украины и ОО "Центр Мониторинга Власти", пишет Украинское радио.

Читайте также: "Живые гробы" из грибов: ученый предлагает инновационный способ захоронения – фото

Создатели проекта отмечают, что спутниковая система поможет контролировать количество пропавших деревьев с лесной карты Украины и поддерживать пожарную безопасность в лесах.

Более того, в Гослесагентстве заявили, что обладают информацией лишь о 73 процентах украинских лесов, а учет в последний раз проводился в 1996 году.

Лесные пожары / unsplash

Система поможет государственным контролирующим органам, правоохранительным структурам, работникам лесного хозяйства и общественным эко-активистам внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Мнение эксперта

Я уверен, что в определенной степени такие проекты помогают сохранить леса. Это следующий эволюционный шаг в преодолении "черных" лесорубов. Это шаг к промышленной политике. Стоит вспомнить Австрию, хотя страна давно преодолела эту беду, но все же "черные" лесорубы долгие годы уничтожали ценные породы. Можем обратить внимание на Польшу, которая имеет такую ​​же лесистость, как у нас, но более мощный экономический эффект, – отмечает председатель правления Центра развития рыночной экономики Игорь Гужва.

Игорь Гужва также отметил, что лучше всего с проблемой справилась Румыния: благодаря космическому надзору удалось установить, что в стране происходит бесконтрольная вырубка лесов. Следовательно, на самом высоком политическом уровне запретили экспортную вырубку древесины.

Эксперт убежден, что сегодня первоочередными задачами являются:

продолжение политики уголовной ответственности;

налаживание электронного учета древесины;

создание видеонаблюдения;

введение прозрачного рынка лесоматериалов.

Вырубка лесов / Агрополит

Добавим, по данным Государственного агентства лесных ресурсов, только за последние пять лет от незаконных вырубок лесов государство понесло убытки в размере около 1 миллиарда гривен. Эта сумма является в несколько раз больше размеров государственного финансирования лесной отрасли Украины.

Напомним, недавно в Украине презентовали пилотный проект "Лес в смартфоне" – сочетание электронного реестра заготовки древесины и онлайн-карты вырубок.