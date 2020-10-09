Спасая леса: в Украине запустили систему, которая поможет остановить вырубки и пожары
Недавно в Киеве представили инновационную систему мониторинга DeepForest. Она призвана контролировать вырубку лесов в режиме онлайн путем анализа данных, полученных со спутников.
Почему это важно?
DeepForest – разработка Института космических исследований НАН Украины в партнерстве с ГКА Украины и ОО "Центр Мониторинга Власти", пишет Украинское радио.
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Создатели проекта отмечают, что спутниковая система поможет контролировать количество пропавших деревьев с лесной карты Украины и поддерживать пожарную безопасность в лесах.
Более того, в Гослесагентстве заявили, что обладают информацией лишь о 73 процентах украинских лесов, а учет в последний раз проводился в 1996 году.
Лесные пожары / unsplash
Система поможет государственным контролирующим органам, правоохранительным структурам, работникам лесного хозяйства и общественным эко-активистам внести свой вклад в сохранение окружающей среды.
Мнение эксперта
Я уверен, что в определенной степени такие проекты помогают сохранить леса. Это следующий эволюционный шаг в преодолении "черных" лесорубов. Это шаг к промышленной политике. Стоит вспомнить Австрию, хотя страна давно преодолела эту беду, но все же "черные" лесорубы долгие годы уничтожали ценные породы. Можем обратить внимание на Польшу, которая имеет такую же лесистость, как у нас, но более мощный экономический эффект, – отмечает председатель правления Центра развития рыночной экономики Игорь Гужва.
Эксперт убежден, что сегодня первоочередными задачами являются:
- продолжение политики уголовной ответственности;
- налаживание электронного учета древесины;
- создание видеонаблюдения;
- введение прозрачного рынка лесоматериалов.
Вырубка лесов / Агрополит
Напомним, недавно в Украине презентовали пилотный проект "Лес в смартфоне" – сочетание электронного реестра заготовки древесины и онлайн-карты вырубок.
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