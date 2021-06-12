В Україні запустили сайт системи національного спротиву

В Україні запрацював сайт системи національного спротиву. Платформа інформуватимуватиме українське суспільство про концепцію національного спротиву як складової всеохоплюючої оборони України.

Головна мета – доступно подавати інформацію про залучення усього населення до протидії агресору, а також підготовку громадян України до такої протидії. Крім того, відвідувачі сайту можуть скористатися опцією для підтримки ідеї національного спротиву як загальнодержавної системи захисту. Гасло сайту: Дослідіть. Поширте. Лобіюйте.

Не пропустіть В Україні створять завод із виготовлення стрілецької зброї

Деталі

На офіційній сторінці сайту міститься докладна інформація про проєкт Закону про основи національного спротиву (№ 5557) та проєкт Закону про внесення зміни до статті 1 закону "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку з ухваленням закону "Про основи національного спротиву" (№ 5558).

Очікується, що ухвалення законопроєктів має підсилити загальну обороноздатність України в умовах війни й наявності окупованих територій.

Кожен охочий громадянин зможе: