Проєкт ініційований канадським виробником оборонного обладнання Waterbury Farrel. Він впроваджуватиметься спільно з компанією GL Munitions INC (Канада), Державним концерном "Укроборонпром" і Державною акціонерною холдинговою компанією "АРТЕМ".

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З великою гордістю співпрацюватимемо з Канадською комерційною корпорацією (CCC) з постачання цього сучасного високоавтоматизованого об'єкта. Сподіваємося на плідну співпрацю з "Укроборонпром" та GL Munitions INC у цьому дуже захоплюючому проєкті,

– йдеться у повідомленні.

Довідка: Компанія Waterbury Farrel заснована у 1851 році та є підрозділом Magnum Integrated Technologies Inc. Фахівці підприємства займаються міжнародними проєктами в оборонній галузі.