В Україні запустили чат-бот, через який можна повідомити про екологічні порушення: як працює

Проєкт реалізовано громадською організацією SaveDnipro спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також Державною екологічною інспекцією України.

Інноваційне рішення дозволить значно скоротити шлях від виявлення проблеми до її вирішення. Так, звернення про екологічні порушення почнуть опрацьовуватись ДЕІ майже одразу після їх фіксації громадянами.

Якщо ви стали свідком вирубки лісу, скиду промислових стоків у річку або ж виявили несанкціоноване сміттєзвалище, можете, не полишаючи місце порушення, подати звернення через чат-бот SaveEcoBot,

– відзначив Андрій Мальований.

Така скарга є підставою для проведення позапланової перевірки Держекоінспекцією. За результатами обстеження фахівці розраховують збитки, а порушникам виписують штрафи та надають приписи щодо усунення порушень.

Екологічний чат-бот SaveEcoBot / Скриншот SaveEcoBot