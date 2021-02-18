Проект реализован общественной организацией SaveDnipro совместно с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также Государственной экологической инспекцией Украины.

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Инновационное решение позволит значительно сократить путь от обнаружения проблемы до ее решения. Таким образом, обращения об экологических нарушениях начнут обрабатываться ГЭИ почти сразу после их фиксации гражданами.

Если вы стали свидетелем вырубки леса, сброса промышленных стоков в реку или обнаружили несанкционированную свалку, можете, не покидая место нарушения, подать обращение через чат-бот SaveEcoBot,

– отметил Андрей Малеваный.

Такая жалоба является основанием для проведения внеплановой проверки Госэкоинспекцией. По результатам обследования специалисты рассчитывают убытки, а нарушителям выписывают штрафы и предоставляют предписания по устранению нарушений.