В Україні запустили чат-бот, через який можна повідомити про екологічні порушення: як працює
В Україні запустили інструмент, за допомогою якого можна повідомити про екологічні порушення безпосередньо зі смартфона. Подати скаргу, яка надійде до Держекоінспекції, можна через чат-бот SaveEcoBot.
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Інноваційне рішення дозволить значно скоротити шлях від виявлення проблеми до її вирішення. Так, звернення про екологічні порушення почнуть опрацьовуватись ДЕІ майже одразу після їх фіксації громадянами.
Якщо ви стали свідком вирубки лісу, скиду промислових стоків у річку або ж виявили несанкціоноване сміттєзвалище, можете, не полишаючи місце порушення, подати звернення через чат-бот SaveEcoBot,
– відзначив Андрій Мальований.
Така скарга є підставою для проведення позапланової перевірки Держекоінспекцією. За результатами обстеження фахівці розраховують збитки, а порушникам виписують штрафи та надають приписи щодо усунення порушень.
Екологічний чат-бот SaveEcoBot / Скриншот SaveEcoBot
"Дякую активістам Save Dnipro за ініціативу! Завдяки появі нового функціоналу SaveEcoBot стане гармонійною частиною процесу діджиталізації ДЕІ, який зараз активно просувається", – додав голова Держекоінспекції.
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