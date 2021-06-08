Проєкт розробило Міністерство цифрової трансформації України у співпраці з проєктом USAID/UKAID "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та Офісом ефективного регулювання BRDO. Рішення представили в межах "Всеукраїнського Форуму Україна 30. Екологія".

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Чому це важливо

Цифрове рішення покликане змінити поточний стан справ у сфері захисту довкілля. Річ у тім, що отримання одного дозвільного документа в екологічній сфері займає понад 4 300 годин очікування. Крім того, підприємцями витрачається близько 6 тисяч гривень.

Мета – надати українцям рішення, за допомогою якого вони зможуть отримати актуальну достовірну інформацію про стан навколишнього середовища та природні ресурси. Крім того, платформа дає змогу взаємодіяти з Мінцифри в прозорий та зручний спосіб. На порталі доступні 6 послуг:

висновок про транскордонне перевезення відходів; ліцензія на відходи; лісорубний квиток; сертифікат походження деревини; декларація про відходи; дозвіл на спецводокористування.

Відтепер кожен охочий українець зможе отримати необхідні дані стан навколишнього середовища України. Розробники планують запуск 29 послуг та їх інтеграцію у портал Дія.

"ЕкоСистема" – це середовище співіснування держави, громади та бізнесу на умовах комфорту, прозорості та чесності. При розробці платформи ми поставили собі дві амбітні цілі – створити зручні онлайн-послуги для підприємців і забезпечити доступ до екологічної інформації для суспільства. Ми хочемо, щоб всі реєстри були відкриті і кожен, кому екологічна інформація потрібна, просто роздрукував її з офіційного реєстру,

– відзначив Руслан Стрілець.

Платформа передбачає: