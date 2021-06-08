Проект разработало Министерство цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с проектом USAID/UKAID "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Офисом эффективного регулирования BRDO. Решение представили в рамках "Всеукраинского Форума Украины 30. Экология".
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Почему это важно
Цифровое решение призвано изменить текущее состояние дел в сфере защиты окружающей среды. Дело в том, что получение одного разрешительного документа в экологической сфере занимает более 4300 часов ожидания. Кроме того, предпринимателями тратится около 6000 гривен.
Цель – предоставить украинцам решение, с помощью которого они смогут получить актуальную достоверную информацию о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Кроме того, платформа позволяет взаимодействовать с Минцифры в прозрачный и удобный способ. На портале доступны 6 услуг:
- вывод о трансграничной перевозке отходов;
- лицензия на отходы;
- лесорубный билет;
- сертификат происхождения древесины;
- декларация об отходах;
- разрешение на спецводопользование.
Отныне каждый желающий украинец сможет получить необходимые данные состояние окружающей среды Украины. Разработчики планируют запуск 29 услуг и их интеграцию в портал Действие.
"ЭкоСистема" – это среда сосуществования государства, общества и бизнеса на условиях комфорта, прозрачности и честности. При разработке платформы мы поставили себе две амбициозные цели – создать удобные онлайн-услуги для предпринимателей и обеспечить доступ к экологической информации для общества. Мы хотим, чтобы все реестры были открыты и каждый, кому экологическая информация нужна, просто распечатал ее с официального реестра,
– отметил Руслан Стрелец.
Платформа предусматривает:
- быстрый, удобный и прозрачный доступ к 35 реестрам экологической информации;
- интерактивную экологическую карту, которая дает возможность гражданам направить обращение с геопривязкой и фотоматериалами о выявленных местах стихийных свалок;
- возможность отслеживать состояние окружающей среды (качество воды, воздуха, пестициды, лесные пожары и т.д.) в режиме реального времени.