В Україні запровадили проєкт із цифровізації земель

В Україні запустили національний проєкт оцифрування земель Vkursi Zemli Ukraine. Його вже реалізували для Сумщини, на порядку денному – Київщина та Вінничина.

Мета Vkursi Zemli Ukraine – надати громадянам, територіальним громадам, агробізнесу, державним органам максимум інформації та аналітики про ключові аспекти земельних відносин в кожній області та громаді. Крім того, рішення пропонує оцінку фінансових ризиків, що передбачає виявлення і підрахунок ризиків втрат та недонадходжень в місцеві бюджети, внаслідок порушень або неефективного використання земель.

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Можна дізнатися про:

найбільших власників та користувачів земель; реальну площу земель в с/г обробітку; ризики правопорушень у сфері землекористування; суму податкових надходжень, яку кожна область недоотримує від використання земель; інші важливі питання земельних відносин.

Проєкт Vkursi Zemli Ukraine / Фото Vkursi Zemli Ukraine

Розробники застосували дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та дані супутникового моніторингу. На першому етапі реалізації проєкту результати оцифрування та аналізу будуть щомісяця публікуватись в форматі інфографічних звітів. Вони міститимуть таку інформацію:

земельна статистика області;

децентралізація;

баланс земель – категорії;

баланс земель – цільове призначення;

концентрація с/г земель в громадах;

концентрація великих ділянок;

мінімальна вартість землі в громадах;

обмеження та судові справи;

форми власності;

передача земель громадам;

найбільші власники землі;

Тип землекористування;

найбільші землекористувачі;

ставка та терміни оренди;

емфітевзис;

посіви основних культур;

технічні втрати землекористування;

проблеми та ризики земельних відносин;

державні та комунальні землі;

ризики тіньової оренди;

ризики самовільного зайняття земель;

ризики порушення цільового призначення;

наповнення реєстрів;

проблеми реєстрів;

Повне дослідження "Vkursi Zemli Ukraine. Сумська область" можна завантажити за посиланням.

Проєкт реалізується спільно командою експертів Vkursi Agro та SmartFarming, за підтримки UKRSIBBANK BNP Paribas Group, юридичної фірми "Василь Кісіль та Партнери" та за сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства України.