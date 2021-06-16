В Україні запровадили проєкт із цифровізації земель

В Україні запустили національний проєкт оцифрування земель Vkursi Zemli Ukraine. Його вже реалізували для Сумщини, на порядку денному – Київщина та Вінничина.
Мета Vkursi Zemli Ukraine – надати громадянам, територіальним громадам, агробізнесу, державним органам максимум інформації та аналітики про ключові аспекти земельних відносин в кожній області та громаді. Крім того, рішення пропонує оцінку фінансових ризиків, що передбачає виявлення і підрахунок ризиків втрат та недонадходжень в місцеві бюджети, внаслідок порушень або неефективного використання земель.
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Можна дізнатися про:
- найбільших власників та користувачів земель;
- реальну площу земель в с/г обробітку;
- ризики правопорушень у сфері землекористування;
- суму податкових надходжень, яку кожна область недоотримує від використання земель;
- інші важливі питання земельних відносин.
Проєкт Vkursi Zemli Ukraine / Фото Vkursi Zemli Ukraine
Розробники застосували дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та дані супутникового моніторингу. На першому етапі реалізації проєкту результати оцифрування та аналізу будуть щомісяця публікуватись в форматі інфографічних звітів. Вони міститимуть таку інформацію:
- земельна статистика області;
- децентралізація;
- баланс земель – категорії;
- баланс земель – цільове призначення;
- концентрація с/г земель в громадах;
- концентрація великих ділянок;
- мінімальна вартість землі в громадах;
- обмеження та судові справи;
- форми власності;
- передача земель громадам;
- найбільші власники землі;
- Тип землекористування;
- найбільші землекористувачі;
- ставка та терміни оренди;
- емфітевзис;
- посіви основних культур;
- технічні втрати землекористування;
- проблеми та ризики земельних відносин;
- державні та комунальні землі;
- ризики тіньової оренди;
- ризики самовільного зайняття земель;
- ризики порушення цільового призначення;
- наповнення реєстрів;
- проблеми реєстрів;
Повне дослідження "Vkursi Zemli Ukraine. Сумська область" можна завантажити за посиланням.Довідка: Проєкт реалізується спільно командою експертів Vkursi Agro та SmartFarming, за підтримки UKRSIBBANK BNP Paribas Group, юридичної фірми "Василь Кісіль та Партнери" та за сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства України.