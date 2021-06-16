Цель Vkursi Zemli Ukraine – предоставить гражданам, территориальным общинам, агробизнесу, государственным органам максимум информации и аналитики о ключевых аспектах земельных отношений в каждой области и общине. Кроме того, решение предлагает оценку финансовых рисков, что предполагает выявление и подсчет рисков потерь и недопоступлений в местные бюджеты, в результате нарушений или неэффективного использования земель.

Примечательно Создали iOS-виджет, который информирует о качестве воздуха в Киеве и Львове

Можно узнать о:

крупнейших владельцах и пользователей земель; реальной площади земель в с/х обработки; риски правонарушений в сфере землепользования; сумме налоговых поступлений, которую каждая область недополучает от использования земель; других важных вопросах земельных отношений.



Проект Vkursi Zemli Ukraine / Фото Vkursi Zemli Ukraine

Разработчики применили данные из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра и данные спутникового мониторинга. На первом этапе реализации проекта результаты оцифровки и анализа будут ежемесячно публиковаться в формате инфографических отчетов. Они будут содержать следующую информацию:

земельная статистика области;

децентрализация;

баланс земель – категории;

баланс земель – целевое назначение;

концентрация с/х земель в общинах;

концентрация больших участков;

минимальная стоимость земли в общинах;

ограничения и судебные дела;

формы собственности;

передача земель общинам;

крупнейшие собственники земли;

тип землепользования;

крупнейшие землепользователи;

ставка и сроки аренды;

эмфитевзис;

посевы основных культур;

технические потери землепользования;

проблемы и риски земельных отношений;

государственные и коммунальные земли;

риски теневой аренды;

риски самовольного занятия земель;

риски нарушения целевого назначения;

наполнение реестров;

проблемы реестров;

Полное исследование "Vkursi Zemli Ukraine. Сумская область" можно скачать по ссылке.

Справка: Проект реализуется совместно командой экспертов Vkursi Agro и SmartFarming при поддержке UKRSIBBANK BNP Paribas Group, юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры" и при содействии Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.