Мета Vkursi Zemli Ukraine – надати громадянам, територіальним громадам, агробізнесу, державним органам максимум інформації та аналітики про ключові аспекти земельних відносин в кожній області та громаді. Крім того, рішення пропонує оцінку фінансових ризиків, що передбачає виявлення і підрахунок ризиків втрат та недонадходжень в місцеві бюджети, внаслідок порушень або неефективного використання земель.

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Можна дізнатися про:

  1. найбільших власників та користувачів земель;
  2. реальну площу земель в с/г обробітку;
  3. ризики правопорушень у сфері землекористування;
  4. суму податкових надходжень, яку кожна область недоотримує від використання земель;
  5. інші важливі питання земельних відносин.

Проєкт Vkursi Zemli Ukraine / Фото  Vkursi Zemli Ukraine

Розробники застосували дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та дані супутникового моніторингу. На першому етапі реалізації проєкту результати оцифрування та аналізу будуть щомісяця публікуватись в форматі інфографічних звітів. Вони міститимуть таку інформацію:

  • земельна статистика області;
  • децентралізація;
  • баланс земель – категорії;
  • баланс земель – цільове призначення;
  • концентрація с/г земель в громадах;
  • концентрація великих ділянок;
  • мінімальна вартість землі в громадах;
  • обмеження та судові справи;
  • форми власності;
  • передача земель громадам;
  • найбільші власники землі;
  • Тип землекористування;
  • найбільші землекористувачі;
  • ставка та терміни оренди;
  • емфітевзис;
  • посіви основних культур;
  • технічні втрати землекористування;
  • проблеми та ризики земельних відносин;
  • державні та комунальні землі;
  • ризики тіньової оренди;
  • ризики самовільного зайняття земель;
  • ризики порушення цільового призначення;
  • наповнення реєстрів;
  • проблеми реєстрів;

Повне дослідження "Vkursi Zemli Ukraine. Сумська область" можна завантажити за посиланням.