Мета Vkursi Zemli Ukraine – надати громадянам, територіальним громадам, агробізнесу, державним органам максимум інформації та аналітики про ключові аспекти земельних відносин в кожній області та громаді. Крім того, рішення пропонує оцінку фінансових ризиків, що передбачає виявлення і підрахунок ризиків втрат та недонадходжень в місцеві бюджети, внаслідок порушень або неефективного використання земель.

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Можна дізнатися про:

найбільших власників та користувачів земель; реальну площу земель в с/г обробітку; ризики правопорушень у сфері землекористування; суму податкових надходжень, яку кожна область недоотримує від використання земель; інші важливі питання земельних відносин.

Проєкт Vkursi Zemli Ukraine / Фото Vkursi Zemli Ukraine

Розробники застосували дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та дані супутникового моніторингу. На першому етапі реалізації проєкту результати оцифрування та аналізу будуть щомісяця публікуватись в форматі інфографічних звітів. Вони міститимуть таку інформацію:

земельна статистика області;

децентралізація;

баланс земель – категорії;

баланс земель – цільове призначення;

концентрація с/г земель в громадах;

концентрація великих ділянок;

мінімальна вартість землі в громадах;

обмеження та судові справи;

форми власності;

передача земель громадам;

найбільші власники землі;

Тип землекористування;

найбільші землекористувачі;

ставка та терміни оренди;

емфітевзис;

посіви основних культур;

технічні втрати землекористування;

проблеми та ризики земельних відносин;

державні та комунальні землі;

ризики тіньової оренди;

ризики самовільного зайняття земель;

ризики порушення цільового призначення;

наповнення реєстрів;

проблеми реєстрів;

Повне дослідження "Vkursi Zemli Ukraine. Сумська область" можна завантажити за посиланням.

Довідка: Проєкт реалізується спільно командою експертів Vkursi Agro та SmartFarming, за підтримки UKRSIBBANK BNP Paribas Group, юридичної фірми "Василь Кісіль та Партнери" та за сприяння Міністерства аграрної політики та продовольства України.