Новий віджет "Повітря NOW" представлений у двох розмірах – малий та середній. Користувач може обрати мову інтерфейсу: українську, англійську або російську.
Не пропустіть На Луганщині оповіщатимуть про надзвичайні ситуації за допомогою мобільного додатка
Як це працює
Програма просить надати доступ до геолокації, аби оперативно й точно інформувати про ситуацію в певній точці. При зміні місцеперебування дані автоматично оновлюються. "Повітря NOW" працює на базі системи моніторингу ЛУН Місто Air – вона об'єднує понад 80 станцій у Києві та близько 20 станцій у Львові, що калібровані в лабораторії.
Кожному рівню якості повітря присвоєно окремий колір:
- зелений – повітря чисте;
- жовтий – повітря прийнятне;
- помаранчевий – повітря нездорове для чутливих осіб;
- червоний – повітря нездорове для всіх.