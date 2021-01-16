В Україні встановили мінімальні вимоги до енергоефективності будівель: подробиці
Міністерство розвитку територіальних громад та територій України представило перелік мінімальних вимог до енергоефективності будівель. Встановлення норм забезпечить економічний ефект як для держави, так і для власників домогосподарств.
Що відомо про нові вимоги?
Міністерство встановило мінімальні вимоги для:
- нового будівництва;
- реконструкції;
- капітального ремонту;
- відновлення чи будівництва окремих елементів (даху, зовнішніх стін, інженерних систем).
Чому це важливо?
Норми допоможуть здійснювати термомодернізацію будівлі поетапно, внаслідок чого власники зможуть більш ефективно спланувати бюджет і подальші роботи, спрямовані на отримання класу енергоефективності об’єкта не нижче "С".
Винятки
Зазначають, що мінімальні вимоги не застосовуватимуть до: індивідуальних житлових будинків, історичних будівель, об’єктів транспорту, енергетики й оборони, будівель промислового та сільськогосподарського призначення. Також вони не стосуватимуться виконання будівельних робіт із відновлення окремих конструкцій будівель і споруд.
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