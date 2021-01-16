Що відомо про нові вимоги?

Міністерство встановило мінімальні вимоги для:

нового будівництва;

реконструкції;

капітального ремонту;

відновлення чи будівництва окремих елементів (даху, зовнішніх стін, інженерних систем).

Чому це важливо?

Норми допоможуть здійснювати термомодернізацію будівлі поетапно, внаслідок чого власники зможуть більш ефективно спланувати бюджет і подальші роботи, спрямовані на отримання класу енергоефективності об’єкта не нижче "С".

Винятки

Зазначають, що мінімальні вимоги не застосовуватимуть до: індивідуальних житлових будинків, історичних будівель, об’єктів транспорту, енергетики й оборони, будівель промислового та сільськогосподарського призначення. Також вони не стосуватимуться виконання будівельних робіт із відновлення окремих конструкцій будівель і споруд.