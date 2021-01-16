В Украине установили минимальные требования к энергоэффективности зданий: подробности
Министерство развития территориальных общин и территорий Украины представило перечень минимальных требований к энергоэффективности зданий. Установление норм обеспечит экономический эффект как для государства, так и для владельцев домохозяйств.
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