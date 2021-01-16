Так, четкое определение минимальных норм энергоэффективности зданий позволит эффективно использовать энергоресурсы. Кроме того, владельцы жилья и помещений смогут экономить на коммунальных платежах, сообщает Интерфакс-Украина.

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Что известно о новых требованиях?

Министерство установило минимальные требования для:

нового строительства;

реконструкции;

капитального ремонта;

восстановления или строительства отдельных элементов (крыши, внешних стен, инженерных систем).

Почему это важно?

Нормы помогут осуществлять термомодернизацию здания поэтапно, в результате чего владельцы смогут более эффективно спланировать бюджет и дальнейшие работы, направленные на получение класса энергоэффективности объекта не ниже "С".

Исключения

Отмечают, что минимальные требования не будут применять к: индивидуальным жилым домам, историческим зданиям, объектам транспорта, энергетики и обороны, зданиям промышленного, сельскохозяйственного назначения. Также они не будут касаться выполнения строительных работ по восстановлению отдельных конструкций зданий и сооружений.