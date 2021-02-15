Украина станет первой страной, в которой определят индекс прозрачности инфраструктуры. Соответствующее исследование проведут специалисты Инициативы CoST Ukraine.

Эксперты международного секретариата CoST проведут анализ на основе передовой мировой практики. Главная цель – объективно продемонстрировать уровень прозрачности в области публичной инфраструктуры и доступа к информации как на национальном, так и на международном уровнях.

Не пропустите Самые инновационные страны мира: Украина укрепляет позиции – результаты исследования

В Украине определят индекс прозрачности инфраструктуры / Иллюстрация CoST Ukraine

Специалисты отобрали объекты индексирования из 115 национальных, локальных и автономных организаций. Алгоритм предусматривал как применение RAND функции, так и соответствие основным критериям: объемам закупочных бюджетов и наличию инфраструктурных проектов, которые были реализованы в 2019–2020 годах.

Мы сделали выборку из 30 закупщиков и 60 их инфраструктурных проектов. Избранные организации будут оцениваться по более 100 индикаторам в 4 различных категориях,

– рассказал исполнительный директор инициативы Святослав Абрамов.

Категории

Среди категорий оценки деятельности заказчиков работ:

способность управления и качественного обнародования информации об имеющихся инфраструктурных проектах;

осуществление постоянного взаимодействия с общественностью;

качество и полнота обнародованной информации о проектах на всех этапах жизненного цикла – от планирования до технического надзора за каждым конкретным проектом.

Информацию будут собирать из открытых источников, а также с помощью интервью с представителями организаций. Результаты исследования представят в конце марта 2021 года.

Отмечается, что со временем индекс прозрачности инфраструктуры будет выведен в Афганистане, Таиланде и Коста-Рике, а затем еще в 20 странах – членах CoST.