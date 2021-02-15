Впервые в мире: в Украине определят индекс прозрачности инфраструктуры
Украина станет первой страной, в которой определят индекс прозрачности инфраструктуры. Соответствующее исследование проведут специалисты Инициативы CoST Ukraine.
Источник:CoST Ukraine
Эксперты международного секретариата CoST проведут анализ на основе передовой мировой практики. Главная цель – объективно продемонстрировать уровень прозрачности в области публичной инфраструктуры и доступа к информации как на национальном, так и на международном уровнях.
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В Украине определят индекс прозрачности инфраструктуры / Иллюстрация CoST Ukraine
Специалисты отобрали объекты индексирования из 115 национальных, локальных и автономных организаций. Алгоритм предусматривал как применение RAND функции, так и соответствие основным критериям: объемам закупочных бюджетов и наличию инфраструктурных проектов, которые были реализованы в 2019–2020 годах.
Мы сделали выборку из 30 закупщиков и 60 их инфраструктурных проектов. Избранные организации будут оцениваться по более 100 индикаторам в 4 различных категориях,
– рассказал исполнительный директор инициативы Святослав Абрамов.
Категории
Среди категорий оценки деятельности заказчиков работ:
- способность управления и качественного обнародования информации об имеющихся инфраструктурных проектах;
- осуществление постоянного взаимодействия с общественностью;
- качество и полнота обнародованной информации о проектах на всех этапах жизненного цикла – от планирования до технического надзора за каждым конкретным проектом.
Информацию будут собирать из открытых источников, а также с помощью интервью с представителями организаций. Результаты исследования представят в конце марта 2021 года.
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