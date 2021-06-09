В Україні з'явиться перший рослинний стейк вітчизняного виробництва

Бренд Green Go розробив рослинний стейк GreenBeefSteak. Він стане першим таким продуктом українського виробництва.

Стейк постачатимуть у кілька ресторанів по всій Україні. Інші подробиці компанія пообіцяла оприлюднити пізніше.

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GreenBeefSteak створили, додаючи пшеничний та соєвий білок, буряковий сік, а також веганський ароматизатор смаженого м'яса.

У Green Go пояснили, що у текстурі стейку є натуральна "мармуровість". Саме тому він схожий до стейків тваринного походження.

В компанії підкреслили, що поява таких стейків в Україні – логічне продовження трендів. Там сподіваються на попит серед споживачів.

Чим ще займається компанія

Виробництво рослинного стейка – не єдині плани Green Go. Там також працюють над створенням альтернативних рибних продуктів, котлет для бургерів та фаршу.

Інші веганські продукти в Україні

Восени 2020 року в Україні розпочали виробництво власного штучного м'яса у вигляді фаршу. Цим зайнявся стартап Eat Me At.

Згодом кондитерська компанія АВК заявила, що вироблятиме штучне м'ясо під брендом Dreameat. Мовиться про заморожені котлети для бургера.

У лютому 2021 компанія Nestle оголосила, що продаватиме в Україні рослинні продукти Garden Gourmet. У торгових мережах вони можуть з'явитися ще до кінця року.

Вже найближчим часом компанія має намір продавати рослинні мітболи (кульки з м'ясного фаршу) та тофу власного виробництва.