Швейцарська компанія Nestle продаватиме в Україні альтернативу м'ясу – рослинні продукти Garden Gourmet. Це популярний європейський бренд з виробничими потужностями у Чехії.

Нову продукцію вже постачають у кілька київських та львівських ресторанів. Натомість у торгових мережах в Україні вони з'являться вже до кінця 2021 року.

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Що можна буде придбати в Україні:

рослинні котлети для бургера Sensational Burger;

рослинні сосиски Sensational Sausage;

рослинні фрикадельки Vegan Meatballs;

вегетаріанські нагетси Vegetarian Nuggets.

Чим особлива продукція Garden Gourmet

► Як запевнили у Nestle, в її складі – лише натуральні рослинні інгредієнти. Мовиться, зокрема, про пшеницю, сою, олію та воду.

► А для виготовлення оболонки сосисок Sensational Sausage, наприклад, використовують натуральні водорості.

► Крім цього, як барвник у продуктах компанії використовують буряковий сік, а також фруктово-овочевий концентрат.

Чому це важливо

Для виробництва, наприклад, рослинної котлети для бургера компанія витрачає на 80% менше енергії ніж для такого ж продукту, але з м'яса.

Виробництво продукції Garden Gourmet знижує вуглецевий слід та використання землі у порівнянні зі звичайним м'ясом – на 80% і 75% відповідно.

Вибір на користь рослинних продуктів допомагає зменшити обсяг парникових газів при виробництві продуктів харчування,

– підкреслила Олена Шевельова, директорка Nestle Professional в Україні та Молдові.

"Завдяки оптимальній ціні цей продукт є доступним для кожного. Сподіваємося, що українці відкриють для себе світ рослинної їжі, завдяки Garden Gourmet", – наголосила підприємиця.