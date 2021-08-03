Необхідні випробування провела команда фахівців Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Це відбулося в межах виконання доручення військового керівництва України.

Варте уваги В Україні нарешті випробували ударний дрон Bayraktar для флоту: потужне відео

Деталі

Завдання, програму та методики розробили фахівці інституту. У ході випробувань бригада ДНДІ ВС ОВТ та екіпажі Повітряних Сил Збройних Сил України успішно виконали належні завдання. Під час льотних випробувань відпрацьовували застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

Що відомо про дрон

Bayraktar TB2 – турецький ударний безпілотник нового покоління, який неодноразово доводив свою ефективність впродовж 6 років. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема – на сході Європи та на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Разом з високоточним ракетним озброєнням безпілотники здатні знищувати бронетехніку і морські цілі ворога.`