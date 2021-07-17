Подробиці розповів заступник міністра оборони Олександр Миронюк. Саме він перевіряв стан реалізації контракту на постачання Bayraktar для потреб ВМС України.

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Посадовець наголосив, що перший безпілотник комплекс прибув в Україні, випереджаючи графік. Нагадаємо, Україна отримала Bayraktar TB2 у четвер, 15 липня. Одразу після цього провели випробування на аеродромі неподалік Миколаєва. Тестували усі безпілотні літальні апарати, що входять до складу комплексу.

Bayraktar TB2 успішно виконав низку навчально-бойових завдань. Перевіряли, зокрема:

підйом на штатну робочу висоту;

роботу корисного навантаження;

як працюють станції управління.

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Миронюк: Із Bayraktar ми вдихаємо у ВМС нове життя

За словами Миронюка, турецькі комплекси посилять спроможності ВМС України на південних кордонах. "Національний флот отримав оновлену версію Bayraktar ТВ2. Радіус його дії сягає 300 кілометрів замість 150, як у попередніх версіях", – зауважив він.



Україна отримала турецький Bayraktar TB2 / Фото Міноборони



Під час випробувань безпілотник показав очікувано високі результати / Фото Міноборони

Заступник міністра також підкреслив, що українські військові-оператори Bayraktar пройшли усі необхідні навчання у Туреччині. Разом з тамтешніми інструкторами вони завершують підготовку вже в Україні.

Зверніть увагу! Особливість поставленого в Україну комплексу: окрім мобільної та стаціонарної, у складі є морська станція управління безпілотником.

"Із цими комплексами посилюється наша обороноздатність в Азово-Чорноморському регіоні. Ми не просто відновлюємо флот, а вдихаємо у ВМС нове життя, наближаємо до стандартів НАТО", – зазначив Миронюк. Він пояснив, що турецькі безпілотники зможуть забезпечити ефективне спостереження і прикриття узбережжя та акваторій Чорного й Азовського морів. Це допоможе у стримуванні агресії з боку Росії.