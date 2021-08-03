Необходимые испытания провела команда специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники. Это произошло в рамках выполнения поручения военного руководства Украины.

Примечательно В Украине наконец испытали ударный дрон Bayraktar для флота: мощное видео

Детали

Задачу, программу и методики разработали специалисты института. В ходе испытаний бригада ГНИИ ВС ВВТ и экипажи Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины успешно выполнили соответствующие задачи. Во время летных испытаний отрабатывали применение современных средств радиоэлектронной борьбы.

Что известно о дроне

Bayraktar TB2 – турецкий ударный беспилотник нового поколения, который неоднократно доказывал свою эффективность на протяжении 6 лет. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности – на востоке Европы и на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Вместе с высокоточным ракетным вооружением беспилотники способны уничтожать бронетехнику и морские цели ворога.`