В Україні випробували новітній радіолокаційний комплекс "Мінерал-У"
Джерело:Укроборонпром
Фахівці провели заводські випробування мобільного багатофункціонального радіолокаційного комплексу "Мінерал-У". Він здатен виявляти та класифікувати надводні об'єкти на відстані до 500 – 600 кілометрів завдяки пасивному каналу. У свою чергу дорозвідку можна проводити з використанням активного каналу.
РЛК є розробкою ДП "Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація". Підприємство входить до складу Укроборонпрому.
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Випробування
1 етап
Окремо перевірили технічні параметри кожної частини комплексу:
- потужність передавача;
- чутливість приймача;
- час затримки;
- технічні властивості тощо.
2 етап
Фахівці встановили комплекс на шасі та перевірили:
- дальність виявлення цілей;
- роботу в широкому спектрі частотних діапазонів;
- мобільність комплексу;
- інші параметри.
Результати
Усі необхідні випробування були успішно пройдені. Відтак, РЛК "Мінерал-У" повністю відповідає заявленим тактико-технічним характеристикам. Наступний крок – державні випробування. Відомо, що головне призначення комплексу – спільна робота з береговим ракетним комплексом "Нептун".