РЛК является разработкой ГП "Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-радиолокация". Предприятие входит в состав Укроборонпрома.
Важно ВСУ передали партию модернизированных вертолетов Ми-24ПУ1
Испытания
1 этап
Отдельно проверили технические параметры каждой части комплекса:
- мощность передатчика;
- чувствительность приемника;
- время задержки;
- технические свойства и т.п.
2 этап
Специалисты установили комплекс на шасси и проверили:
- дальность обнаружения целей;
- работу в широком диапазоне частотных спектров;
- мобильность комплекса;
- другие параметры.
Результаты
Все необходимые испытания были успешно пройдены. Следовательно, РЛК "Минерал-У" полностью соответствует заявленным тактико-техническим характеристикам. Следующий шаг – государственные испытания. Известно, что главное предназначение комплекса – совместная работа с береговым ракетным комплексом "Нептун".