РЛК является разработкой ГП "Научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-радиолокация". Предприятие входит в состав Укроборонпрома.

Важно ВСУ передали партию модернизированных вертолетов Ми-24ПУ1

Испытания

1 этап

Отдельно проверили технические параметры каждой части комплекса:

  • мощность передатчика;
  • чувствительность приемника;
  • время задержки;
  • технические свойства и т.п.

2 этап

Специалисты установили комплекс на шасси и проверили:

  • дальность обнаружения целей;
  • работу в широком диапазоне частотных спектров;
  • мобильность комплекса;
  • другие параметры.

Результаты

Все необходимые испытания были успешно пройдены. Следовательно, РЛК "Минерал-У" полностью соответствует заявленным тактико-техническим характеристикам. Следующий шаг – государственные испытания. Известно, что главное предназначение комплекса – совместная работа с береговым ракетным комплексом "Нептун".