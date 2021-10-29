Специалисты провели заводские испытания мобильного многофункционального радиолокационного комплекса "Минерал-У". Он способен обнаруживать и классифицировать надводные объекты на расстоянии до 500 – 600 километров благодаря пассивному каналу. В свою очередь, доразведку можно проводить с использованием активного канала.