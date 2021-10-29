Фахівці провели заводські випробування мобільного багатофункціонального радіолокаційного комплексу "Мінерал-У". Він здатен виявляти та класифікувати надводні об'єкти на відстані до 500 – 600 кілометрів завдяки пасивному каналу. У свою чергу дорозвідку можна проводити з використанням активного каналу.