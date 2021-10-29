РЛК є розробкою ДП "Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація". Підприємство входить до складу Укроборонпрому.
Важливо ЗСУ передали партію модернізованих вертольотів Мі-24ПУ1
Випробування
1 етап
Окремо перевірили технічні параметри кожної частини комплексу:
- потужність передавача;
- чутливість приймача;
- час затримки;
- технічні властивості тощо.
2 етап
Фахівці встановили комплекс на шасі та перевірили:
- дальність виявлення цілей;
- роботу в широкому спектрі частотних діапазонів;
- мобільність комплексу;
- інші параметри.