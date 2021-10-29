РЛК є розробкою ДП "Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем "Квант-Радіолокація". Підприємство входить до складу Укроборонпрому.

Важливо ЗСУ передали партію модернізованих вертольотів Мі-24ПУ1

Випробування

1 етап

Окремо перевірили технічні параметри кожної частини комплексу:

  • потужність передавача;
  • чутливість приймача;
  • час затримки;
  • технічні властивості тощо.

2 етап

Фахівці встановили комплекс на шасі та перевірили:

  • дальність виявлення цілей;
  • роботу в широкому спектрі частотних діапазонів;
  • мобільність комплексу;
  • інші параметри.