В Україні випробовують дрон-камікадзе "Пілум": подробиці

В Україні провели випробування безпілотного літака-снаряда "Пілум" компанії A.Drones. Розробку використовуватимуть для прориву системи протиповітряної оборони супротивника.

Безпілотний комплекс вміщує 4 або більше апаратів, а також 1 наземну станцію та 1 антенний пост. Він передбачає екіпаж з 2 людей, пише Український Мілітарний Портал.

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Це дійсно класний, недорогий, смертельно небезпечний для противника апарат,

– підкреслюють розробники.

Що відомо про розробку

"Пілум" являє собою телекерований літак-снаряд, маса бойової частини якого становить 2 кілограми у варіанті з силовою установкою, і 5 кілограмів у варіанті плануючої бомби. Може керуватися оператором, або наводитися за координатами gps, за оптичним зображенням цілі, або комбіновано – в ручному або напівавтоматичному режимах.

Передбачається, що як носій використовуватимуть "Велику Химеру". Дрон-камікадзе працює в одному мережевому середовищі з іншими дронами. Оптична головка пошуку цілі та наведення на ціль може бути: фіксованою, гіростабілізованою, керованою, денною або нічною.

важить до 10 кілограмів;

легкий у застосуванні;

розгортається лише за 2 хвилини;

максимальна висота польоту становить 2 000 метрів;

дальність радіозв’язку – до 40 кілометрів;

крейсерська швидкість польоту становить 90 кілометрів на годину, а максимальна – 110 кілометрів на годину;

може перебувати в польоті до 30 хвилин;

вражає цілі на дальності до 50 кілометрів;

широке застосування мережевих технологій для обміну даними.

Випробування дрона-камікадзе "Пілум": дивіться відео

A.Drones – українська інноваційна науково-виробнича компанія. Головна спеціалізація – розробка й виробництво дронів та безпілотних наземних транспортних систем.