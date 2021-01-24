В Україні випробовують дрон-камікадзе "Пілум": подробиці

В Україні провели випробування безпілотного літака-снаряда "Пілум" компанії A.Drones. Розробку використовуватимуть для прориву системи протиповітряної оборони супротивника.
Безпілотний комплекс вміщує 4 або більше апаратів, а також 1 наземну станцію та 1 антенний пост. Він передбачає екіпаж з 2 людей, пише Український Мілітарний Портал.
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Це дійсно класний, недорогий, смертельно небезпечний для противника апарат,
– підкреслюють розробники.
"Пілум" являє собою телекерований літак-снаряд, маса бойової частини якого становить 2 кілограми у варіанті з силовою установкою, і 5 кілограмів у варіанті плануючої бомби. Може керуватися оператором, або наводитися за координатами gps, за оптичним зображенням цілі, або комбіновано – в ручному або напівавтоматичному режимах.
Передбачається, що як носій використовуватимуть "Велику Химеру". Дрон-камікадзе працює в одному мережевому середовищі з іншими дронами. Оптична головка пошуку цілі та наведення на ціль може бути: фіксованою, гіростабілізованою, керованою, денною або нічною.Особливості безпілотного комплексу: