В Україні випробовують дрон-камікадзе "Пілум": подробиці
В Україні провели випробування безпілотного літака-снаряда "Пілум" компанії A.Drones. Розробку використовуватимуть для прориву системи протиповітряної оборони супротивника.
Це дійсно класний, недорогий, смертельно небезпечний для противника апарат,
– підкреслюють розробники.
Що відомо про розробку
"Пілум" являє собою телекерований літак-снаряд, маса бойової частини якого становить 2 кілограми у варіанті з силовою установкою, і 5 кілограмів у варіанті плануючої бомби. Може керуватися оператором, або наводитися за координатами gps, за оптичним зображенням цілі, або комбіновано – в ручному або напівавтоматичному режимах.
Передбачається, що як носій використовуватимуть "Велику Химеру". Дрон-камікадзе працює в одному мережевому середовищі з іншими дронами. Оптична головка пошуку цілі та наведення на ціль може бути: фіксованою, гіростабілізованою, керованою, денною або нічною.
- важить до 10 кілограмів;
- легкий у застосуванні;
- розгортається лише за 2 хвилини;
- максимальна висота польоту становить 2 000 метрів;
- дальність радіозв’язку – до 40 кілометрів;
- крейсерська швидкість польоту становить 90 кілометрів на годину, а максимальна – 110 кілометрів на годину;
- може перебувати в польоті до 30 хвилин;
- вражає цілі на дальності до 50 кілометрів;
- широке застосування мережевих технологій для обміну даними.
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