Беспилотный комплекс вмещает 4 или более аппаратов, а также 1 наземную станцию и 1 антенный пост. Он предусматривает экипаж из 2 человек, пишет Украинский Милитаристский Портал. Важно: Впервые в Украине: Минобороны разработало бронежилет по стандарту США – детали, фото Это действительно классный, недорогой, смертельно опасный для противника аппарат, – подчеркивают разработчики. Что известно о разработке "Пилум" представляет собой телеуправляемый самолет-снаряд, масса боевой части которого составляет 2 килограмма в варианте с силовой установкой и 5 килограммов в варианте планирующей бомбы. Может управляться оператором, или наводится на цель по координатам gps, по оптическому изображению цели, или комбинированно – в ручном или полуавтоматическом режимах. Предполагается, что в качестве носителя будут использовать "Большую Химеру". Дрон-камикадзе работает в одной сетевой среде с другими дронами. Оптическая головка поиска цели и наведения на цель может быть: фиксированной, гиростабилизированной, управляемой, дневной или ночной. Особенности беспилотного комплекса: весит до 10 килограммов; легкий в применении; разворачивается всего за 2 минуты; максимальная высота полета составляет 2 000 метров; дальность радиосвязи – до 40 километров; крейсерская скорость полета составляет 90 километров в час, а максимальная – 110 километров в час; может летать до 30 минут; поражает цели на дальности до 50 километров; широкое применение сетевых технологий для обмена данными. Справка: A.Drones – украинская инновационная научно-производственная компания. Главная специализация – разработка и производство дронов и беспилотных транспортных систем. Испытание дрона-камикадзе "Пилум": смотрите видео