Беспилотный комплекс вмещает 4 или более аппаратов, а также 1 наземную станцию ​​и 1 антенный пост. Он предусматривает экипаж из 2 человек, пишет Украинский Милитаристский Портал.

Важно: Впервые в Украине: Минобороны разработало бронежилет по стандарту США – детали, фото

Это действительно классный, недорогой, смертельно опасный для противника аппарат,

– подчеркивают разработчики.

Что известно о разработке

"Пилум" представляет собой телеуправляемый самолет-снаряд, масса боевой части которого составляет 2 килограмма в варианте с силовой установкой и 5 килограммов в варианте планирующей бомбы. Может управляться оператором, или наводится на цель по координатам gps, по оптическому изображению цели, или комбинированно – в ручном или полуавтоматическом режимах.

Предполагается, что в качестве носителя будут использовать "Большую Химеру". Дрон-камикадзе работает в одной сетевой среде с другими дронами. Оптическая головка поиска цели и наведения на цель может быть: фиксированной, гиростабилизированной, управляемой, дневной или ночной.

Особенности беспилотного комплекса:

весит до 10 килограммов;

легкий в применении;

разворачивается всего за 2 минуты;

максимальная высота полета составляет 2 000 метров;

дальность радиосвязи – до 40 километров;

крейсерская скорость полета составляет 90 километров в час, а максимальная – 110 километров в час;

может летать до 30 минут;

поражает цели на дальности до 50 километров;

широкое применение сетевых технологий для обмена данными.

Справка: A.Drones – украинская инновационная научно-производственная компания. Главная специализация – разработка и производство дронов и беспилотных транспортных систем.

Испытание дрона-камикадзе "Пилум": смотрите видео