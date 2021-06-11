Это предусмотрено программой "Умные возобновляемые источники энергии и пути электрификации". Она рассчитана на 4 года.

Важно Всемирный банк предоставит 211 миллионов долларов на развитие украинской энергосистемы

Правительство стремится уменьшить вредные выбросы, инвестируя в чистые энергетические технологии. Говорится о таких альтернативных источниках энергии:

ветровых;

солнечных;

накопительных;

гидроэнергетических;

геотермальных;

приливных.

А вот модернизация сетей предусматривает, в частности, запуск виртуальных электростанций и обновления программного обеспечения для оказания услуг.

Предыдущие заявления властей Канады

К 2030 году Канада планирует сократить выбросы парниковых газов на 36%, если сравнивать с показателями, зафиксированными в 2015 году.