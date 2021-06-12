Проект инициирован канадским производителем оборонного оборудования Waterbury Farrel. Он будет внедряться совместно с компанией GL Munitions INC (Канада), Государственным концерном "Укроборонпром" и Государственной акционерной холдинговой компанией "АРТЕМ".

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С большой гордостью будем сотрудничать с Канадской коммерческой корпорацией (CCC) по поставке этого современного высокоавтоматизированного объекта. Надеемся на плодотворное сотрудничество с "Укроборонпром" и GL Munitions INC в этом очень интересном проект,

– говорится в сообщении.

Справка: Компания Waterbury Farrel основана в 1851 году и является подразделением Magnum Integrated Technologies Inc. Специалисты предприятия занимаются международными проектами в оборонной отрасли.