Українка Тетяна Кузьмук, яка живе у Запоріжжі, вирощує рідкісні екзотичні фрукти – банани рожевого кольору.

Сорт, який вона посадила, називається Musa velutina Pink Velvet – рожевий оксамитовий банан. Про це Тетяна Кузьмук розповіла на своїй фейсбук-сторінці.

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Рожеві банани менші за своїх жовтих "родичів" – вони виростають приблизно 5 сантиметрів. Смакують такі фрукти майже так само, як і звичайні. Головна відмінність – у оксамитових є багато насіння.

Перший бананчик цьогоріч. Зиму пролежав в холодильнику. Потім посіяла насіння. Виросли кілька чудових екземплярів, тепер щороку дають плоди,

– написала Кузьмук наприкінці 2020 року.

Жінка також розповіла, як вперше отримала насіння цих бананів – колись давно з нею поділилися ними знайомі кримчани.

Рожеві банани у Запоріжжі / Фото з фейсбука Тетяни Кузьмук



Українка вирощує екзотичні фрукти / Фото з фейсбука Тетяни Кузьмук

Що відомо про Тетяну Кузьмук

Як пише видання "Depo Запоріжжя", Кузьмук – вчителька молодших класів, вона вирощує екзотичні фрукти вже понад 11 років. Її чоловік побудував оранжерею на 100 квадратних метрів.

Там ростуть аж понад 150 сортів різноманітних рослин. Окрім оксамитових бананів жінка також вирощує інші смаколики – мандарини, лимони, лайми, апельсини та бергамот.