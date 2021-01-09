В Украине создают уникальную базу данных о состоянии почв: подробности
Государственное учреждение "Институт охраны почв Украины" завершает агрохимическую паспортизацию земель сельскохозяйственного назначения, которая проходила с 2016 по 2020 годы.
Специалистам учреждения удалось собрать ценный информационный материал, касающийся характеристик и динамики изменений показателей плодородия почв и их загрязнения токсичными веществами, пишет Agraveri.
Примечательно: Тропики в Запорожье: украинка выращивает экзотические розовые бананы – фото
После тщательного исследования выдают:
- агрохимический паспорт поля или земельного участка;
- фотографический паспорт по уровню обеспеченности элементами питания, исследовались на определенном участке.
Цифры
В течение десятого тура осуществили агрохимическую паспортизацию 19,8 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Так, выдали 360,8 тысячи агрохимических паспортов.
Показатели
По результатам исследования заказчикам выдали пакет документов с подробной информацией о каждом поле, которая предусматривает:
- показатели плодородия,
- степень обеспечения макро- и микроэлементами,
- наличие или отсутствие загрязнения,
- рекомендации по внесению минеральных и органических удобрений под планируемый урожай,
- картографические материалы содержания питательных веществ в почве.
Поделиться новостью