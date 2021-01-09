Государственное учреждение "Институт охраны почв Украины" завершает агрохимическую паспортизацию земель сельскохозяйственного назначения, которая проходила с 2016 по 2020 годы.

Специалистам учреждения удалось собрать ценный информационный материал, касающийся характеристик и динамики изменений показателей плодородия почв и их загрязнения токсичными веществами, пишет Agraveri.

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После тщательного исследования выдают:

агрохимический паспорт поля или земельного участка; фотографический паспорт по уровню обеспеченности элементами питания, исследовались на определенном участке.

Цифры

В течение десятого тура осуществили агрохимическую паспортизацию 19,8 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Так, выдали 360,8 тысячи агрохимических паспортов.

Показатели

По результатам исследования заказчикам выдали пакет документов с подробной информацией о каждом поле, которая предусматривает: