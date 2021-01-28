Источник: пресс-служба СНБО

Ресурс разработал Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины в рамках информационно-аналитической системы "СОТА". Сайт представили в Национальном координационном центре кибербезопасности при СНБО Украины. Проект презентовал Секретарь Совета Алексей Данилов.

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Для чего нужен ресурс

Инновационная платформа поможет осуществлять мониторинг и комплексный анализ состояния национальной безопасности Украины в направлении тенденций развития и прогнозирования общественно-политических, экономических и социальных процессов на региональном уровне.

Пользователи смогут получать в режиме реального времени оперативную, актуальную и достоверную информацию обо всех ключевых процессах и показателях, которые характеризуют жизнь регионов,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что ресурсом с публичными открытыми данным смогут пользоваться все граждане Украины. Сайт "Пространственная трансформация Украины" можно посетить по ссылке.