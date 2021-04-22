В Україні стартує серійне виробництво електробайків Delfast

Джерело:ITC.ua
Український стартап Delfast запускає виробництво електробайків на батьківщині. Його обсяги поступово збільшуватимуть.
Про це домовилися з підприємством "Елміз" (колишній Київський радіозавод). Договір сторони підписали ще 7 квітня.
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Засновник Delfast Данило Тонкопій підкреслив що "Елміз" має всі необхідні ресурси, експертизу та висококваліфікованих інженерів і персонал для виробництва продукції Delfast в Україні.
Компанія має величезний досвід виробництва складної електроніки, космічних систем та зарядних станцій для електротранспорту,
– пояснив він.
"А тому зможе створити комфортні умови для виробництва електровелосипедів відповідно до наших вимог", – переконаний Тонкопій.Зверніть увагу! Наразі розробляється дорожня карта організації виробництва та відбувається підготовка до початку проєктних робіт.
Компанію Delfast створили у 2014 році як службу екологічної доставки у Києві. Її засновниками є Данило Тонкопій та Сергій Денисенко.
Товари розвозили на китайських електробайках за щонайбільше годину. Компанія виробляла електробайки під власною торговою маркою у Китаї.
Згодом Delfast розробила електробайк, якому вдалося потрапити у Книгу рекордів Гіннеса. На одному заряді батареї він може проїхати довше, ніж будь-який інший.