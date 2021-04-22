В Украине стартует серийное производство электробайков Delfast
Украинский стартап Delfast запускает производство электробайков на родине. Его объемы будут постепенно увеличивать.
Источник:ITC.ua
Об этом договорились с предприятием "Элмиз" (бывший Киевский радиозавод). Договор стороны подписали еще 7 апреля.
Ранее Delfast запускает производство электробайков в Украине: собрали 3,4 миллиона долларов
- АО "Элмиз" и Delfast договорились о совместном производстве и сборке электрических велосипедов.
- За май 2021 года Delfast намерен изготовить первые 5 электробайков на базе предприятия.
- До конца этого же года разработчики планируют увеличить объем производства до 50 единиц в месяц.
Основатель Delfast Даниил Тонкопий подчеркнул что у "Элмиз" есть все необходимые ресурсы, экспертиза, высококвалифицированные инженеры и персонал для производства продукции Delfast в Украине.
Компания имеет огромный опыт производства сложной электроники, космических систем и зарядных станций для электротранспорта,
– объяснил он.
"А потому сможет создать комфортные условия для производства электровелосипедов в соответствии с нашими требованиями", – убежден Тонкопий.
Что известно об украинском стартапе Delfast
Компанию Delfast создали в 2014 году как службу экологической доставки в Киеве. Ее основатели – Даниил Тонкопий и Сергей Денисенко.
Товары развозили на китайских электробайках за максимум час. Компания производила электробайки под собственной торговой маркой в Китае.
Впоследствии Delfast разработала электробайк, которому удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса. На одном заряде батареи он может проехать дольше, чем любой другой.
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