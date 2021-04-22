Украинский стартап Delfast запускает производство электробайков на родине. Его объемы будут постепенно увеличивать.

Об этом договорились с предприятием "Элмиз" (бывший Киевский радиозавод). Договор стороны подписали еще 7 апреля.

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АО "Элмиз" и Delfast договорились о совместном производстве и сборке электрических велосипедов.

За май 2021 года Delfast намерен изготовить первые 5 электробайков на базе предприятия.

До конца этого же года разработчики планируют увеличить объем производства до 50 единиц в месяц.

Основатель Delfast Даниил Тонкопий подчеркнул что у "Элмиз" есть все необходимые ресурсы, экспертиза, высококвалифицированные инженеры и персонал для производства продукции Delfast в Украине.

Компания имеет огромный опыт производства сложной электроники, космических систем и зарядных станций для электротранспорта,

– объяснил он.

"А потому сможет создать комфортные условия для производства электровелосипедов в соответствии с нашими требованиями", – убежден Тонкопий.

Обратите внимание! Сейчас разрабатывается дорожная карта организации производства и происходит подготовка к началу проектных работ.

Что известно об украинском стартапе Delfast

Компанию Delfast создали в 2014 году как службу экологической доставки в Киеве. Ее основатели – Даниил Тонкопий и Сергей Денисенко.

Товары развозили на китайских электробайках за максимум час. Компания производила электробайки под собственной торговой маркой в Китае.

Впоследствии Delfast разработала электробайк, которому удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса. На одном заряде батареи он может проехать дольше, чем любой другой.