В Україні стартує серійне виробництво електробайків Delfast
Український стартап Delfast запускає виробництво електробайків на батьківщині. Його обсяги поступово збільшуватимуть.
Джерело:ITC.ua
Про це домовилися з підприємством "Елміз" (колишній Київський радіозавод). Договір сторони підписали ще 7 квітня.
Раніше Delfast запускає виробництво електробайків в Україні: зібрали 3,4 мільйона доларів
- АТ "Елміз" та Delfast домовились про спільне виробництво та збірку електричних велосипедів.
- За травень 2021 року Delfast має намір виготовити перші 5 електробайків на базі підприємства.
- До кінця цього ж року розробники планують збільшити обсяг виробництва до 50 одиниць на місяць.
Засновник Delfast Данило Тонкопій підкреслив що "Елміз" має всі необхідні ресурси, експертизу та висококваліфікованих інженерів і персонал для виробництва продукції Delfast в Україні.
Компанія має величезний досвід виробництва складної електроніки, космічних систем та зарядних станцій для електротранспорту,
– пояснив він.
"А тому зможе створити комфортні умови для виробництва електровелосипедів відповідно до наших вимог", – переконаний Тонкопій.
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