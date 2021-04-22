Про це домовилися з підприємством "Елміз" (колишній Київський радіозавод). Договір сторони підписали ще 7 квітня.

Раніше Delfast запускає виробництво електробайків в Україні: зібрали 3,4 мільйона доларів

Засновник Delfast Данило Тонкопій підкреслив що "Елміз" має всі необхідні ресурси, експертизу та висококваліфікованих інженерів і персонал для виробництва продукції Delfast в Україні.

Компанія має величезний досвід виробництва складної електроніки, космічних систем та зарядних станцій для електротранспорту,

– пояснив він.

"А тому зможе створити комфортні умови для виробництва електровелосипедів відповідно до наших вимог", – переконаний Тонкопій.

Зверніть увагу! Наразі розробляється дорожня карта організації виробництва та відбувається підготовка до початку проєктних робіт.

Що відомо про український стартап Delfast

Компанію Delfast створили у 2014 році як службу екологічної доставки у Києві. Її засновниками є Данило Тонкопій та Сергій Денисенко.

Товари розвозили на китайських електробайках за щонайбільше годину. Компанія виробляла електробайки під власною торговою маркою у Китаї.

Згодом Delfast розробила електробайк, якому вдалося потрапити у Книгу рекордів Гіннеса. На одному заряді батареї він може проїхати довше, ніж будь-який інший.