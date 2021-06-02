Зауважують, що відкритий конкурс пожвавлює конкуренцію серед представників оборонно-промислового комплексу. Крім того, це стала практика у країнах НАТО, що дозволяє війську отримувати дійсно кращі зразки.

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За словами заступника Міністра оборони України Олександра Миронюка, представники української оборонної промисловості пропонують справді гідні зразки платформ. Він підкреслює, що такі системи становлять для ЗСУ першочергову необхідність.

Міноборони вже сформувало тактико-технічного завдання і воно буде одночасно надано всім розробникам, – додав Олександр Миронюк.

У відомстві закликають фахівців долучитися до відкритого конкурсу та представити власні розробки. Переможця обиратимуть за результатом порівняльних державних випробувань.