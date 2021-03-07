В Україні розробляють каталог експортерів органічної продукції: чому це важливо

В Україні почали розробку Національного каталогу українських експортерів органічної продукції. Завдяки вебкаталогу українські виробники та експортери зможуть оперативно та регулярно знаходити нових партнерів.
Рішення допоможе вітчизняним виробникам стати впізнаваними серед європейських байєрів, дистриб'юторів та імпортерів.
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За допомогою Національного каталогу виробники зможуть:
Фінальна версія вебкаталогу буде опублікована на міжнародних органічних ресурсах та поширена серед потенційних партнерів у країнах Європейського Союзу,
– йдеться у повідомленні.