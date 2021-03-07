В Україні розробляють каталог експортерів органічної продукції: чому це важливо

В Україні почали розробку Національного каталогу українських експортерів органічної продукції. Завдяки вебкаталогу українські виробники та експортери зможуть оперативно та регулярно знаходити нових партнерів.

Рішення допоможе вітчизняним виробникам стати впізнаваними серед європейських байєрів, дистриб'юторів та імпортерів.

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Які можливості відкриває каталог

За допомогою Національного каталогу виробники зможуть:

шукати нових партнерів за кордоном для експорту органічної продукції;

просувати власний бренд та продукцію на світовій арені;

долучитися до органічної онлайн-конференції за участю представників іноземних компаній;

отримувати актуальну аналітичну інформацію та потенційні партнерські запити міжнародних компаній від Офісу з просування експорту.

Фінальна версія вебкаталогу буде опублікована на міжнародних органічних ресурсах та поширена серед потенційних партнерів у країнах Європейського Союзу,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, навесні 2021 року планують створити онлайн-каталог на міжнародній версії експортного вебпорталу, що стане наступним кроком у комплексному просуванні та популяризації українських брендів у світі.