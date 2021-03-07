В Украине разрабатывают каталог экспортеров органической продукции: почему это важно
В Украине начали разработку Национального каталога украинских экспортеров органической продукции. Благодаря веб-каталогу украинские производители и экспортеры смогут оперативно и регулярно находить новых партнеров.
Решение поможет отечественным производителям стать узнаваемыми среди европейских байеров, дистрибьюторов и импортеров.
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Какие возможности открывает каталог
С помощью Национального каталога производители смогут:
- искать новых партнеров за рубежом для экспорта органической продукции;
- продвигать собственный бренд и продукцию на мировой арене;
- присоединиться к органической онлайн-конференции с участием представителей иностранных компаний;
- получать актуальную аналитическую информацию и потенциальные партнерские запросы международных компаний от Офиса по продвижению экспорта.
Финальная версия веб-каталога будет опубликована на международных органических ресурсах и распространена среди потенциальных партнеров в странах Европейского Союза,
– говорится в сообщении.
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