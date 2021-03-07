В Украине начали разработку Национального каталога украинских экспортеров органической продукции. Благодаря веб-каталогу украинские производители и экспортеры смогут оперативно и регулярно находить новых партнеров.

Решение поможет отечественным производителям стать узнаваемыми среди европейских байеров, дистрибьюторов и импортеров. Интересно Nestle запускает в Украине продажа продуктов из растительного мяса Какие возможности открывает каталог С помощью Национального каталога производители смогут: искать новых партнеров за рубежом для экспорта органической продукции;

продвигать собственный бренд и продукцию на мировой арене;

присоединиться к органической онлайн-конференции с участием представителей иностранных компаний;

получать актуальную аналитическую информацию и потенциальные партнерские запросы международных компаний от Офиса по продвижению экспорта. Финальная версия веб-каталога будет опубликована на международных органических ресурсах и распространена среди потенциальных партнеров в странах Европейского Союза,

– говорится в сообщении. Кроме того, весной 2021 года планируют создать онлайн-каталог на международной версии экспортного вебпортала, что станет следующим шагом в комплексном продвижении и популяризации украинских брендов в мире.