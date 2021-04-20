В Україні розробили новітню систему управління зброєю вертольота
Приватне підприємство "Рамзай" запустило виробництво систем управління зброєю бойового вертольота. Це дозволить використовувати вертольоти армійської авіації України в умовах нічного бою.
Джерело:"Оборонно-промисловий кур'єр"
До розробки комплексу долучилися також: черкаський завод "Фотоприлад" та "Ізюмський приладобудівний завод". Обидва державні підприємства входять до складу "Укроборонпрому". Наразі система виробляється виключно на експорт, а в Україні проводять державні випробування.
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Що відомо про систему
Оптико-прицільна станція наведення під назвою "ПрПК-17 (24)" створена для управління керованими ракетами "Бар'єр-2В", виробником яких є держпідприємство КБ "Луч". Новітня система дозволить вертольоту вражати наземні цілі на дальності до 7,5 кілометра. Зауважують, що у найближчому майбутньому цей показник може зрости до 12 кілометрів.
За словами фахівців, система дозволить суттєво збільшити можливості використання некерованою зброєю. Наприклад, ракетами С-8 – точність їх пусків завдяки використанню лазерного дальноміра та балістичного обчислювача зросте щонайменше у два рази. Вони використовуватимуться на дальностях 2,5–5 кілометрів.
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