Приватне підприємство "Рамзай" запустило виробництво систем управління зброєю бойового вертольота. Це дозволить використовувати вертольоти армійської авіації України в умовах нічного бою.

До розробки комплексу долучилися також: черкаський завод "Фотоприлад" та "Ізюмський приладобудівний завод". Обидва державні підприємства входять до складу "Укроборонпрому". Наразі система виробляється виключно на експорт, а в Україні проводять державні випробування.

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Що відомо про систему

Оптико-прицільна станція наведення під назвою "ПрПК-17 (24)" створена для управління керованими ракетами "Бар'єр-2В", виробником яких є держпідприємство КБ "Луч". Новітня система дозволить вертольоту вражати наземні цілі на дальності до 7,5 кілометра. Зауважують, що у найближчому майбутньому цей показник може зрости до 12 кілометрів.

Які переваги

За словами фахівців, система дозволить суттєво збільшити можливості використання некерованою зброєю. Наприклад, ракетами С-8 – точність їх пусків завдяки використанню лазерного дальноміра та балістичного обчислювача зросте щонайменше у два рази. Вони використовуватимуться на дальностях 2,5–5 кілометрів.

Ба більше, розробники планують встановити на вертоліт ракету класу "повітря-повітря" Р-73. Вона відкриває нові можливості, а саме – дозволить вертольоту збивати повітряні цілі за умов інтеграції системи нашоломної вказівки НСЦ "Сура".

Підкреслюють, що такі комплекси вже мають великий попит на зовнішніх ринках. На підприємстві сподіваються, що незабаром випробування системи будуть успішно завершені, а також відбудеться замовлення Міністерством оборони України для ЗСУ.