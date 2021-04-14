ЗСУ передали модернізований вертоліт МІ-8МТ
Збройні сили України отримали модернізований вертоліт Мі-8МТ. Ремонтні роботи виконало державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон". Вертоліт передали армійській авіації Сухопутних військ.
Джерело:Укроборонпром
В межах виконаних робіт гвинтокрил отримав українські системи активного та пасивного захисту від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення та броньовані плити вітчизняного виробництва.
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Фахівці заводу обладнали вертоліт МІ-8МТ двома комплектами супутникової навігаційної системи, радіолокаційним відповідачем, аварійним радіомаяком. Крім того, вертоліт обладнали твердотіловим аварійно-експлуатаційним реєстратором польотної інформації, який може вести запис переговорів членів екіпажу.
Інші характеристики
- сучасний радіовисотомір;
- високонадійна короткохвильова радіостанція;
- система десантування у два потоки через вантажні стулки;
- авіаційний пошуковий прожектор;
- опція швидкого дооснащення вертольота сучасним імпортним метеолокатором з метою виконання польотів у складних погодних умовах.
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