Частное предприятие "Рамзай" запустило производство систем управления оружием боевого вертолета. Это позволит использовать вертолеты армейской авиации Украины в условиях ночного боя.

К разработке комплекса присоединились также: черкасский завод "Фотоприбор" и "Изюмский приборостроительный завод". Оба государственные предприятия входят в состав "Укроборонпрома". Сейчас система производится исключительно на экспорт, а в Украине проводят государственные испытания.

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Что известно о системе

Оптико-прицельная станция наведения под названием "ПрПк-17 (24)" создана для управления управляемыми ракетами "Барьер-2В", производителем которых является госпредприятие КБ "Луч". Новейшая система позволит вертолету поражать наземные цели на дальности до 7,5 километра. Замечают, что в ближайшем будущем этот показатель может вырасти до 12 километров.

Какие преимущества

По словам специалистов, система позволит существенно увеличить возможности использования неуправляемым оружием. Например, ракетами С-8 – точность их пусков благодаря использованию лазерного дальномера и баллистического вычислителя вырастет минимум в два раза. Они будут использоваться на дальностях 2,5–5 километров.

Более того, разработчики планируют установить на вертолет ракету класса "воздух-воздух" Р-73. Она открывает новые возможности, а именно – позволит вертолету сбивать воздушные цели в условиях интеграции системы нашлемного указания УСЦ "Сура".

Подчеркивают, что такие комплексы уже пользуются большим спросом на внешних рынках. На предприятии надеются, что вскоре испытания системы будут успешно завершены, а также состоится заказ Министерством обороны Украины для ВСУ.