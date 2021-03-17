Український рок-гурт The Streechers оприлюднив перший в Україні кліп, який від початку до кінця створила штучна нейромережа. Музиканти представили відеороботу на композицію Paintress.

Авторство нейронної мережі – ключова "фішка" кліпу, адже раніше в Україні такого результату досягти не вдавалося.

Цікаво Розробили першу бюджетну метал-гітару вітчизняного виробництва: деталі, фото

Як це вдалося

Відзначається, що створити відеокліп вдалося завдяки захопленню програмуванням учасника гурту Ігоря Меліхова. Так, він "почаклував" над налаштуваннями нейромережі, і вона розпочала виводити на екран живі малюнки під звучання пісні.

Штучний інтелект використовують для обробки уже відзнятих кадрів, але не для створення з нуля. За межами України кілька виконавців використовували подібні алгоритми, але я не знайшов жодного, що використовував би текст пісні для цього, – розповів виконавець Ігор Меліхов.

В Україні представили відеокліп, створений штучним інтелектом: дивіться відео

Про гурт

The Streechers – рок-гурт, який заснували у 2017 році у Чернівцях. До складу колективу входять 4 учасники: Альона Білоусова, Ігор Меліхов, Олексій Муцький та Марія Славець. Гурт пише та виконує пісні лише англійською мовою. Музика виконавців поєднує різноманітні стилі, зокрема: класичний британський рок з рок-н-ролом, прогресивним роком, кантрі та класичною музикою. Активну студійну діяльність колектив розпочав з випуску дебютного альбому Different у жовтні 2020 року.