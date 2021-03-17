Украинская рок-группа The Streechers обнародовала первый в Украине клип, который от начала до конца создала искусственная нейросеть. Музыканты представили видеоработу на композицию Paintress.

Авторство нейронной сети – ключевая "фишка" клипа, ведь раньше в Украине такого результата достичь не удавалось.

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Как это удалось

Отмечается, что создать видеоклип удалось благодаря увлечению программированием участника группы Игоря Мелихова. Таким образом, он "поколдовал" над настройками нейросети, и она начала выводить на экран живые рисунки под звучание песни.

Искусственный интеллект используют для обработки уже отснятых кадров, но не для создания с нуля. За пределами Украины несколько исполнителей использовали подобные методы, но я не нашел ни одного, который использовал бы текст песни для этого,

– рассказал исполнитель Игорь Мелихов.

В Украине представили видеоклип, созданный искусственным интеллектом: смотрите видео