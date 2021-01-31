За словами розробників, в Україні немає якісного вітчизняного інструмента для цього стилю музики за демократичною ціною, тож пристрасні фанати свого ремесла вирішили виправити ситуацію.

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У нас багато інструментів майстрового виробництва, але це топгітари за ціною 1 000 – 1 500 доларів,

– розповідає гітарист гурту Pomsta Ігор Настенко.

Pomsta Український рок-гурт, який базується в Києві. Учасники бенду виконують музику в стилі грув-метал. Коллектив заснований у 2008 році. Через п'ять років гурт випустив повноформатний альбом "Sledgehammer", а у 2017-му другий альбом "Wild Lands".

Автори хотіли створити універсальну, стильну та доступну рок / метал гітару. Інструмент має вишуканий дизайн у стилі totalblack. Гітра оснащена шістьма струнами та звукознімачем.



Перша бюджетна гітара вітчизняного виробництва / Фото Na chasi

Зазначається, що незабаром можуть з'явитися й інші музичні інструменти від розробників, а саме – бас-гітара або ударні.