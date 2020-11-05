Міністерство цифрової трансформації України запустило новий освітній серіал про штучний інтелект. Його перегляд є безкоштовним.

У такий спосіб міністерство прагне, зокрема, розвінчати популярні міфи про штучний інтелект, про це повідомляє пресслужба відомства.

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Також у серіалі розкажуть:

що таке насправді штучний інтелект;

про користь, яку він приносить;

про ризики, пов'язані з використанням технологій;

як новітні технології використовують компанії в Україні та за кордоном.

Серіал показуватимуть на платформі "Дія.Цифрова освіта". У Мінцифрі зазначили, аби переглянути всі серії та отримати відповідний сертифікат, необхідно авторизуватися в системі. Для цього потрібно ввести свій номер телефону та код, який прийде у повідомленні.

На платформі вже доступна перша серія – "Що таке штучний інтелект та чи варто очікувати на Термінатора?". Вона триває майже 15 хвилин.

Перша серія освітнього серіалу про ШІ: дивіться відео

Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що штучний інтелект активно використовують у багатьох сферах життя. Проте поки що українцям бракує повноцінного розуміння цієї технології.

Є чимало прикладів використання алгоритмів штучного інтелекту, які допомагають лікарям, інженерам, військовим та іншим фахівцям. Завдяки цьому серіалу українці зможуть ближче познайомитись із захопливою темою,

– пояснила вона.

Хто взяв участь у серіалі:

Вероніка Тамайо Флорес – голова консалтингу в Data Science UA;

Анастасія Даугуле – заслужена журналістка України, ведуча ранкового шоу на каналі "Інтер";

Назар Шматко – керівник відділу досліджень в REFACE.AI;

Надія Романенко – керівниця відділу машинного аналізу тексту в Texty.org.ua;

Тамара Коляда – керівниця програми Facebook Developer Circle в Україні, засновниця ADMA Solutions та проєкту PandAid;

Борис Процюк – технічний директор в Scalarr.

Зауважимо, що проєкт реалізований у партнерстві та за підтримки Фонду Східна Європа та уряду Швейцарії.