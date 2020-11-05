Министерство цифровой трансформации Украины запустило новый образовательный сериал об искусственном интеллекте. Его просмотр бесплатный.

Таким образом министерство стремится, в частности, развенчать популярные мифы об искусственном интеллекте, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Также в сериале расскажут:

что такое на самом деле искусственный интеллект;

о пользе, которую он приносит;

о рисках, связанных с использованием технологий;

как новейшие технологии используют компании в Украине и за рубежом.

Сериал будут показывать на платформе "Дия.Цифровое образование". В Минцифри отметили, чтобы просмотреть все серии и получить соответствующий сертификат, необходимо авторизоваться в системе. Для этого нужно ввести свой номер телефона и код, который придет в сообщении.

На платформе уже доступна первая серия - "Что такое искусственный интеллект и стоит ожидать Терминатора?". Она длится почти 15 минут.

Первая серия образовательного сериала о ИИ: смотрите видео

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что искусственный интеллект активно используют во многих сферах жизни. Однако пока украинцам не хватает полноценного понимания этой технологии.

Есть немало примеров использования алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогают врачам, инженерам, военным и другим специалистам. Благодаря этому сериалу украинцы смогут ближе познакомиться с увлекательной темой,

– пояснила она.

Кто принял участие в сериале:

Вероника Тамайо Флорес – председатель консалтинга в Data Science UA;

Анастасия Даугуле – заслуженная журналистка Украины, ведущая утреннего шоу на канале "Интер";

Назар Шматко – руководитель отдела исследований в REFACE.AI;

Надежда Романенко – руководитель отдела машинного анализа текста в Texty.org.ua;

Тамара Коляда – руководитель программы Facebook Developer Circle в Украине, основательница ADMA Solutions и проекта PandAid;

Борис Процюк – технический директор в Scalarr.

Заметим, что проект реализован в партнерстве и при поддержке Фонда Восточная Европа и правительства Швейцарии.