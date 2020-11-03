Державне агентство розвитку туризму України та компанія Google підписали Меморандум про співпрацю. Працюватимуть у напрямку розвитку туристичної галузі та діджитал-трансформації України.

Діджиталізація туристичної галузі – один з пріоритетних напрямків роботи ДАРТ, саме тому кооперація з провідними світовими цифровими компаніями є надзвичайно важливою. Про це повідомили у пресслужбі ДАРТ у Facebook.

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Важливо! Вважають, що саме робота над цифровою транформацією галузі сприятиме залученню іноземного потоку туристів до країни.

Про що меморандум?

Договір передбачає співпрацю сторін у таких напрямках:

співпраця та допомога у проведенні різних туристичних заходів;

обмін інформацією щодо участі у великих українських та міжнародних форумах;

обмін досвідом у галузі впровадження інноваційних інформаційних технологій;

організація та проведення семінарів, лекцій, тематичних досліджень для подальшого вдосконалення в контексті туристичних відносин;

обмін досвідом щодо організації та реалізації програм, спрямованих на розвиток та просування України як цікавої туристичної локації – як в’їзного, так і внутрішнього туризму.

Відзначають, що всупереч широкому доступу до інтернету по всій території України досі прослідковується тенденція, що локальні туристичні офіси не вміють правильно застосовувати цифрові інструменти (зокрема і можливості Google). Відтак необхідно організувати цифрові навчання – насамперед для працівників туристичної галузі.