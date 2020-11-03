Діджиталізація туризму: Україна домовилася про співпрацю з Google
Державне агентство розвитку туризму України та компанія Google підписали Меморандум про співпрацю. Працюватимуть у напрямку розвитку туристичної галузі та діджитал-трансформації України.
Діджиталізація туристичної галузі – один з пріоритетних напрямків роботи ДАРТ, саме тому кооперація з провідними світовими цифровими компаніями є надзвичайно важливою. Про це повідомили у пресслужбі ДАРТ у Facebook.
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Про що меморандум?
Договір передбачає співпрацю сторін у таких напрямках:
- співпраця та допомога у проведенні різних туристичних заходів;
- обмін інформацією щодо участі у великих українських та міжнародних форумах;
- обмін досвідом у галузі впровадження інноваційних інформаційних технологій;
- організація та проведення семінарів, лекцій, тематичних досліджень для подальшого вдосконалення в контексті туристичних відносин;
- обмін досвідом щодо організації та реалізації програм, спрямованих на розвиток та просування України як цікавої туристичної локації – як в’їзного, так і внутрішнього туризму.
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