В Україні почали відстежувати викиди парникових газів промисловістю: деталі
В Україні розпочали моніторинг викидів парникових газів на промислових установках. З 1 січня 2021 року набув чинності відповідний закон.
Закон України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" є важливою передумовою для здійснення заходів із боротьби зі зміною клімату, які засновані на досвіді Європейського Союзу. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Facebook.
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Це, зокрема, введення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів,
– йдеться у повідомленні.
Чому це важливо?
Перш за все, ініціатива необхідна для міжнародної протидії зміні клімату та розбудови сталого суспільства.
Відзначається, що комплекс дій дозволить:
- отримувати точну інформацію про обсяги емісії парникових газів від виробничих установок;
- забезпечити контроль за викидами та обмежувати їх;
- впровадити обов’язкову методику розрахунку емісії парникових газів для всіх установок.
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