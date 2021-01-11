В Україні розпочали моніторинг викидів парникових газів на промислових установках. З 1 січня 2021 року набув чинності відповідний закон.

Закон України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" є важливою передумовою для здійснення заходів із боротьби зі зміною клімату, які засновані на досвіді Європейського Союзу. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Facebook.

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Це, зокрема, введення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів,

– йдеться у повідомленні.

Чому це важливо?

Перш за все, ініціатива необхідна для міжнародної протидії зміні клімату та розбудови сталого суспільства.

Відзначається, що комплекс дій дозволить:

отримувати точну інформацію про обсяги емісії парникових газів від виробничих установок;

забезпечити контроль за викидами та обмежувати їх;

впровадити обов’язкову методику розрахунку емісії парникових газів для всіх установок.

Держекоінспекція контролюватиме дані у звітах про викиди та планах моніторингу