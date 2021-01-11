В Украине начали мониторинг выбросов парниковых газов на промышленных установках. С 1 января 2021 вступил в силу соответствующий закон.

Закон Украины "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов" является важной предпосылкой для осуществления мероприятий по борьбе с изменением климата, которые основаны на опыте Европейского Союза. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый в Facebook.

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Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов,

– говорится в сообщении.

Почему это важно?

Прежде всего, инициатива необходима для международного противодействия изменению климата и развития устойчивого общества.

Отмечается, что комплекс действий позволит:

получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок;

обеспечить контроль за выбросами и ограничивать их;

внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок.

Госэкоинспекция будет контролировать данные в отчетах о выбросах и планах мониторинга

В течение трех месяцев после подачи документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку правдивости информации, указанной в отчетах или планах.

Добавим, введение ЗУ "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов" является составной частью Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 25 октября 2017 года.